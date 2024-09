Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Voghera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,7°C, con una percezione di calore di +17,9°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 3,7km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche leggere di 4,3km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con un aumento graduale delle temperature. Verso le ore 10:00, si potranno osservare alcune nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +24°C, con una percezione di calore di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,1km/h, con raffiche leggere di 3,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature massime saranno di +26,4°C, con una percezione di calore costante di +26,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 5,6km/h, con raffiche leggere di 5,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nubi sparse intorno al 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di calore di +20,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 4,5km/h, con raffiche leggere di 4,5km/h. L’umidità sarà intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Voghera indicano una giornata con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature massime si attesteranno sui +26,4°C, mentre le minime saranno intorno ai +17,7°C. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche di intensità contenuta. L’umidità sarà abbastanza elevata durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Voghera nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.7° perc. +17.9° Assenti 3.7 SO max 4.3 Libeccio 89 % 1016 hPa 3 cielo sereno +16.8° perc. +16.9° Assenti 4.7 SO max 4.8 Libeccio 91 % 1016 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17.8° Assenti 4.1 OSO max 5.3 Libeccio 89 % 1016 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° Assenti 4.9 NO max 3.3 Maestrale 73 % 1016 hPa 12 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 4 NNO max 3.5 Maestrale 60 % 1015 hPa 15 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.7 NO max 4.5 Maestrale 58 % 1014 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° Assenti 8.2 NE max 8.6 Grecale 72 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 5.4 SSE max 5.2 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:44

