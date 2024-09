Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Volla per Venerdì 13 Settembre si preannunciano caratterizzate da un’alternanza di piogge leggere e schiarite, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 35 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio.

Durante la notte, Volla sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’84%. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 33,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 54,2 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli di circa 3,3 mm.

Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 27,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 56%. Le probabilità di pioggia rimarranno comunque presenti, con una leggera possibilità di pioviggine.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una prevalenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 35 km/h. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle piogge leggere, con temperature in calo fino a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, e l’umidità si attesterà intorno al 66%. I venti si faranno più leggeri, ma continueranno a soffiare da Ovest, con velocità di circa 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 3.3 mm 33.1 OSO max 54.2 Libeccio 84 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +20.5° 0.28 mm 24.7 O max 40.5 Ponente 65 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 88 % 27.5 O max 40.5 Ponente 56 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 24 % 36.8 OSO max 47.6 Libeccio 51 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.2° 0.12 mm 35.4 OSO max 45.9 Libeccio 50 % 1008 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° prob. 29 % 34.7 O max 47.3 Ponente 46 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +20.4° perc. +20° 0.35 mm 27.3 O max 37 Ponente 58 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +19.7° perc. +19.4° 0.25 mm 11.3 ONO max 18 Maestrale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.