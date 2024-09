Psi: Senato ricorda Ottaviano Del Turco, minuto di silenzio in Aula

MeteoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Ringrazio la senatrice Craxi per il ricordo di Ottaviano Del Turco, e chiedo all’Aula un momento di silenzio”. Così il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, in apertura di seduta. Sono stati tanti i parlamentari intervenuti in memoria dell’ex leader sindacalista e socialista. Tra questi oltre l’azzurra Stefania Craxi, i capigruppo di Iv, Enrico Borghi, il dem Walter Verini, il leghista Claudio Borghi, Tino Magni di Avs.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.