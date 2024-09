Rai: Saccone (Slc), ‘successo sciopero odierno, media astensioni 60%, non accadeva da anni’

MeteoWeb

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “È stato un successo lo sciopero di operai, tecnici, impiegati e quadri Rai indetto per l?intero turno di oggi da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl e Snater? È quanto afferma con soddisfazione il Segretario generale di Slc Cgil,, Riccardo Saccone che da conto dei programmi non andati in onda: “Saltati, dalle prime ore del mattino, i palinsesti delle principali reti. Lo afferma il segretario generale di Slc-Cgil Riccardo Saccone. “Tra tantissimi programmi cancellati, Tg1 Mattina, Tg2 Italia Europa, Tg Regionali, Tg Leonardo, Unomattina, Agorà, Buongiorno Regione, Buongiorno Italia, La volta buona, Storie italiane, È sempre mezzogiorno, Elisir, I fatti vostri, Restart, Vita in diretta, Affari tuoi. Tanti Altri -precisa- sono andati in onda in forma ridotta. Una mobilitazione così non si vedeva da anni”, prosegue Saccone.

Il sindacato di piazza Sallustio informa che “l?adesione media allo sciopero è stata del 60% con picchi dell?85%. Lavoratrici e lavoratori non lasciano adito a dubbi: vogliono un nuovo contratto, un piano industriale solido, risorse economiche certe, il salvataggio di Rai Way e una governance indipendente? sono ancora le parole del sindacalista che assicura la prosecuzione della mobilitazione fino al ottenimento dei risultati”.

