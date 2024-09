Regionali: Martusciello (Fi), ‘necessario radicamento territoriale’

MeteoWeb

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Le elezioni regionali, con un’affluenza intorno al 50 per cento in Campania, sono ormai elezioni amministrative, più simili a quelle locali che alle politiche o alle europee”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. Martusciello ha sottolineato l’importanza del radicamento territoriale e della conoscenza approfondita dei territori in questo tipo di consultazioni.

“Non c’è spazio per un ragionamento nazionale. Le questioni nazionali sono lontane dall’eco delle elezioni regionali. Un esempio evidente è il risultato di Fratelli d?Italia ad Avellino. Nello stesso giorno si votava sia per le elezioni comunali siaper le europee. Alle comunali, Fratelli d?Italia ha ottenuto 1.050 voti, mentre alle europee oltre 5.000. In pochi secondi, quelli necessari per passare da una scheda all?altra, il partito ha perso 4.100 voti. Questo dimostra quanto sia fondamentale il radicamento locale in queste consultazioni”, ha detto ancora Martusciello.

Il coordinatore di Forza Italia ha evidenziato che anche il suo partito si trova di fronte a dinamiche simili, dove il successo dipende fortemente dalla presenza sul territorio. “Le elezioni regionali richiedono un approccio diverso, concentrato sulle esigenze specifiche del territorio”, ha concluso.

