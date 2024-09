Salute: senatori Iv, ‘subito misure contro aggressioni a medici e infermieri’

MeteoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?Aumentare la sicurezza per il personale delle strutture sanitarie e ospedaliere, attraverso misure di contrasto al fenomeno, in costante aumento, delle aggressioni fisiche a verbali verso medici, infermieri e operatori sanitari?. Lo chiedono i senatori di Italia Viva con un?interrogazione al ministro della Salute.

?Nei giorni scorsi, presso il Policlinico Riuniti di Foggia, è avvenuta l’ennesima aggressione nei confronti di alcuni operatori sanitari: i medici feriti sono stati almeno tre e una dottoressa ha riportato la frattura della mano. L?aggressione è stata causata dalla morte di una paziente di 23 anni, deceduta durante un intervento chirurgico. Una cinquantina di persone, tra familiari e amici, si è scagliata contro l?equipe sanitaria che ha assistito la paziente. Questi fatti rappresentano solo uno degli ultimi episodi di violenza contro i sanitari ospedalieri. Il fenomeno delle aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari è ricorrente e non pare fermarsi. Appare per questo inconcepibile che il governo non abbia in alcun modo posto in essere misure. Servono misure concrete e immediate – come presidi 24 ore su 24 di forze dell?ordine nei pressi degli ospedali – che consentano al personale sanitario di poter compiere il loro fondamentale lavoro senza rischi di subire aggressioni e violenze?, concludono.

