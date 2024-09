Sicurezza: Conte, ‘prima proclami, dal governo aumentano dati su criminalità’

MeteoWeb

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Ve li ricordate? Post, comizi, proclami in Aula sulla sicurezza. Poi vanno al governo e che succede? Aumentano i dati sulla criminalità. Più violenza e rapine in strada (+24,5% rispetto al 2019): dalle metro alle periferie, dalle grandi città alle province, i cittadini si ritrovano spesso soli di fronte a borseggiatori, baby gang, interi quartieri che diventano zone franche”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, commentando i dati sulla sicurezza nelle città italiane de Il sole 24 ore.

“Che cosa fanno i Fratelli d’Italia di Meloni? Hanno fatto un provvedimento spot sui rave che ha mandato a processo una manciata di ballerini di musica techno – spiega ancora Conte -. Abbiamo sacrificato personale di polizia che togliamo dalle nostre città per mandarli in Albania, in centri costosissimi per pochi migranti che torneranno anche in Italia. Intanto sul nostro territorio mancano almeno 22mila agenti, per limitarci solo alle carenze nella polizia e nei carabinieri, che si vedono anche pagare gli straordinari con mesi o anni di ritardo”.

“Meloni smetta di preoccuparsi di spostare i poliziotti dai piani di Chigi per paura che qualcuno stia complottando contro di lei, si impegni per metterli nelle condizioni di tutelare la sicurezza dei cittadini che pagano le tasse”, conclude Conte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.