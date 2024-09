Terrorismo: arrestato contro Meloni e ministri, ‘preparate le teste a essere tagliate’**

MeteoWeb

Milano, 11 set. (Adnkronos) – E’ un fiume in piena contro la premier Giorgia Meloni, ministri e politici nazionali e stranieri El Mahdi Tbitbi, 28 anni, arrestato a Milano per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. E’ quanto emerge nell’ordinanza. Da fine 2023, ad eccezione di un unico post, le pubblicazioni social assumono “carattere costante di manifestazione di idee estremiste e di toni inquietanti e minacciosi, nonché compaiono anche i primi contenuti e le prime immagini relativi all’utilizzo di armi” emerge nel provvedimento del gip Lorenza Pasquinelli.

Il 28 ottobre 2023, ad esempio, il mediatore culturale e interprete di arabo all?interno di comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati pubblica un post del seguente tenore: “Preparate le vostre teste ad essere tagliate, oh voi che aiutate il diavolo a sussurrare”, seguito da emoticon rafforzative del messaggio. Il 30 novembre del 2023 menziona il profilo ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il profilo ufficiale del leader M5S Giuseppe Conte e scrive “Fra un mese, io vado spero per sempre. Siate pronti alla guerra”. E a un amico scrive: “prometto la malvagità che non hai mai visto nemmeno nei film”. E messaggi e video deliranti sono indirizzati a politici non solo nazionali.

Lo scorso 29 marzo, invece, pubblica un ulteriore video in cui si rivolge al vicepremier e ministro Matteo Salvini, dove sostiene che il segretario della Lega “non è né un arabo puro, né un italiano puro e che il suo intento è quello di fare polemica”, quindi afferma che arriveranno ‘i tempi brutti”, invitando al contempo le persone di fede musulmana a unirsi.

