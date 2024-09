Ucraina: Meta blocca account dei media russi Rt e Rossiya Segodnya

MeteoWeb

Washington, 17 set. (Adnkronos) – Il colosso dei social media Meta ha annunciato che metterà al bando l’emittente russa Rt, pochi giorni dopo che l’amministrazione Biden ha accusato il canale televisivo di agire come un braccio armato delle agenzie di spionaggio di Mosca. “Dopo un’attenta riflessione, abbiamo ampliato la nostra applicazione in corso contro i media statali russi. L’agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Rt e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività di interferenza straniera”, ha affermato un portavoce di Meta in una dichiarazione.

Venerdì l’amministrazione Biden ha annunciato nuove sanzioni e un funzionario del Dipartimento di Stato ha definito l’agenzia di stampa “un membro a pieno titolo dell’apparato di intelligence e delle operazioni del governo russo” per la guerra in Ucraina. I funzionari statunitensi hanno poi accusato Rt di aver condotto operazioni segrete di guerra informativa in tutto il mondo per conto delle agenzie di spionaggio russe.

James Rubin, coordinatore del Global Engagement Center del Dipartimento di Stato, ha affermato che Rt è “il luogo in cui propaganda, disinformazione e bugie vengono diffuse a milioni, se non miliardi, di persone in tutto il mondo”. Alcune operazioni di Rt vengono tenute nascoste, hanno affermato i funzionari statunitensi, aggiungendo che in Africa Rt è dietro una piattaforma online chiamata “African Stream”, ma nasconde il suo ruolo; che in Germania gestisce segretamente un sito in lingua inglese con sede a Berlino noto come “Red”; e che in Francia ha assunto un giornalista a Parigi per realizzare “progetti di influenza” rivolti al pubblico francofono.

