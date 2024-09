Ue: Bergamini, ‘da Draghi rapporto per svolta politica’

MeteoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?Il rapporto elaborato da Mario Draghi rappresenta una base di confronto per una svolta politica dell?Unione europea. Dal testo arriva una visione molto chiara, incentrata sulla capacità di rispondere la sfida storica che chiama l?architettura europea a rinnovarsi. Questo trova piena compatibilità con quanto abbiano sostenuto anche all?interno del Ppe. A partire dal cambiamento del meccanismo delle maggioranze, superando quell?unanimità che spesso zavorra le scelte?. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

?Siamo alle soglie dell?avvio della nuova Commissione e quella appena iniziata in Ue -aggiunge- dovrà essere una legislatura decidente e costituente, se vuole cogliere le sfide che, partendo dal fattore geopolitico, affrontano tutti gli altri aspetti: dalla difesa al fattore energetico, dalla tutela delle imprese alla tutela della salute. Per questo è necessario elevare anche il confronto pubblico, depurandolo da troppe tossine ideologiche che hanno impedito, nel corso degli ultimi decenni, di cogliere il senso dei problemi?.

