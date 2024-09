Ue: Cattaneo (Fi), ‘complimenti a Fitto, persona di grande competenza ed esperienza’

MeteoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Complimenti a Raffaele Fitto per la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Una persona di grande competenza ed esperienza che rappresenterà al meglio gli interessi dell?Italia in Europa”. Così su X Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro che, ospite questa mattina a Restart su Rai3, si era detto certo dell?assegnazione delle deleghe di vicepresidente esecutivo a Fitto.

“Fitto è politico di grande autorevolezza, il nostro Paese ha un ruolo di grande importanza come paese fondatore della Ue e il nostro ? ha spiegato a Restart ? è l?unico governo a essere uscito rafforzato nelle recenti elezioni in Europa”.

