Ue: Pedullà (M5s), ‘Fitto non credibile, non ha votato Pnrr’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha assegnato a Raffaele Fitto le deleghe di coesione e riforme. Ma è a conoscenza che Fitto non ha sostenuto con il suo voto al Parlamento europeo la più grande riforma europea degli ultimi 50 anni e cioè il Next Generation Eu?”. Così in una nota Gaetano Pedullà, vicecapodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Il 23 luglio 2020, in occasione del voto sulla risoluzione dopo l?accordo europeo sul Next Generation Eu, e il 9 febbraio 2021 sull?istituzione del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza – spiega -, l?europarlamentare Raffaele Fitto si astenne assieme a tutta la compagine di Fratelli d?Italia. Insomma che credibilità può avere un esponente politico che non sostiene la delega per il quale è chiamato a lavorare?”. “Durante le audizioni al Parlamento europeo gli chiederemo se si è pentito di quei voti e se crede davvero nello strumento del Pnrr alla luce degli insuccessi in Italia certificati dalla Corte dei Conti europea”, conclude Pedullà.

