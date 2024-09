Ue: Schlein, ‘Fitto? Valuteremo con attenzione, ma vogliamo chiarimenti da governo’

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo detto dall’inizio che avremo valutato con grande attenzione deleghe e portafoglio che saranno proposti per il commissario, ma da subito vogliamo chiarimenti dal governo italiano su che fine fanno i dossier che gestisce il ministro Fitto”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a margine della presentazione del suo libro a Piazza Vittorio, a Roma.

“Noi ci aspettiamo, e da sempre abbiamo sostenuto, un portafoglio di peso per l’Italia, che è un Paese fondatore che lo merita – aggiunge -. E’ altrettanto chiaro che nella proposta complessiva che farà la presidente von der Leyen dovrà tenere conto della maggioranza che l’ha votata al Parlamento europeo. Sono stati sollevati dei dubbi sul tipo di assetto politico della Commissione da parte dei liberali, dei Verdi e anche dei socialisti”.

“Ci aspettiamo coerenza della proposta con la maggioranza che ha votato von der Leyen e anche con l’impianto programmatico in cui si è impegnata nel suo discorso di insediamento. Noi valuteremo e ci sono anche le audizioni”, conclude Schlein.

