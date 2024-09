Unicredit: Tajani, ‘seguiamo vicenda Commerzbank, ma vendita regolare’**

MeteoWeb

New York, 22 set. (Adnkronos) – “Stiamo seguendo ovviamente tutto ciò che accade sul mercato internazionale, compreso il mercato europeo. Credo che la vendita” del 9% di Commerzbank ad Unicredit “sia stata fatta in maniera regolare” al netto dell’indagine aperta dal governo tedesco, “non credo che vogliono vendere altre quote, ma tutto ciò che è accaduto è stato fatto in maniera più regolare”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a New York, a margine di una iniziativa al Consolato italiano di New York.

“Noi seguiamo, non dobbiamo interferire perché è una scelta di libero mercato, quindi non tocca all’Italia. Se le imprese italiane operano bene sul mercato internazionale sono contento, se si rafforza la posizione italiana nel mondo sono contento, però quando si tratta di scelte nel mondo privato non tocca allo Stato intervenire”.

Alla domanda se ci sia preoccupazione che il governo tedesco possa intervenire sul dossier, “vedremo cosa farà – risponde il vicepremier -, se sono quote dove c’è l’autorizzazione del governo, è legittimato a farlo, ma siccome non è stata comprata dal governo italiano, è stata comprata una banca privata, è una questione di libero mercato. Noi seguiamo anche Unicredit per quello che accade in Russia, nella querelle che c’è con la Banca centrale e quindi come facciamo con tutte le imprese italiane, seguiamo con grande attenzione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.