Usa: Tajani, elezioni? ‘Amici indipendentemente da chi vince, puerile il contrario’

New York, 22 set. (Adnkronos) – Le elezioni negli Usa? “Io continuo a ripetere la stessa cosa, che noi seguiamo con grande attenzione il dibattito politico negli Stati Uniti ma, come non vogliamo che gli altri interferiscano nella nostra vita politica, non credo sia giusto interferire nella vita politica degli Stati Uniti. Noi siamo alleati, amici degli Stati Uniti, indipendentemente dal Presidente. Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non è cambiato con Bush, con Reagan, con Obama, con Clinton, con Blinken, con Trump, con Biden. Noi siamo strutturalmente alleati agli Stati Uniti e la presenza di tanti italiani e di tanti italo americani, compresi quelli che non ci sono più, cioè milioni di persone, rappresentano un ponte straordinario, un legame straordinario tra gli Stati Uniti e l’America. Sarebbe veramente puerile e sbagliato condizionare le nostre relazioni con gli Stati Uniti in base a chi fa il Presidente degli Stati Uniti”. Lo puntualizza il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a New York.

“Non siamo allo stadio, non stiamo facendo il tifo per uno o per l’altro. Anche perché, poi, negli Stati Uniti le posizioni sono diverse da quelle italiane. Le posizioni di Trump non sono sempre posizioni di destra, le posizioni della Harris non sono sempre posizioni di sinistra come le giudichiamo noi”, osserva il ministro.

