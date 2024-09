Venezia: Floridia (AVS), ‘Giacomo e Sebastiano esempio di altruismo e coraggio’

MeteoWeb

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Oggi c?è posto solo per il profondo dolore, oggi vogliamo solo onorare la memoria di Giacomo, il giovane di soli 26 anni che ha perso la vita nel tentativo di difendere una donna durante una rapina. Giacomo ha scelto di agire con determinazione, dimostrando ancora una volta la sua generosità e il suo impegno per un mondo migliore. Consapevoli che il suo esempio non sarà dimenticato, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia e agli amici. E auguriamo una pronta guarigione a Sebastiano che, insieme a Giacomo, non ha voltato lo sguardo. Ringraziamo di cuore queste anime ?belle? pronte a difendere la vita degli altri anche a costo della propria: Giacomo e Sebastiano sono un esempio di altruismo e coraggio per tutti noi”. Lo afferma la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia.

