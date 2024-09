Venezia: Zanella, ‘sindaco proclami lutto cittadino per gratitudine a Giacomo’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “È un grande dolore per tutte e tutti noi di AVS la perdita crudele di Giacomo Gobbato, appena 26 anni, ucciso mentre difendeva la vittima di una rapina. Finita la loro attività associativa, Giacomo, insieme a Sebastiano Bergamaschi, fortunatamente solo ferito dall?aggressore, mentre tornavano a casa, si sono imbattuti in uno dei tanti episodi di violenza di strada: in una città indifferente, abbandonata a se stessa, piena della vuota retorica securitaria di autorità politiche incapaci di far fronte alle emergenze sociali e ambientali, il loro gesto è eroico. Chiediamo perciò che il sindaco Brugnaro proclami il lutto cittadino come atto di gratitudine verso Giacomo”. Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

“Il dolore di sua madre è infinito -aggiunge- e noi ci inchiniamo con immensa solidarietà e smarrimento. È stata colpita una comunità storica di Venezia, come è il Centro sociale Rivolta, dove la nostra migliore gioventù cerca di trovare risposte collettive e solidali ai problemi della nostra città?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.