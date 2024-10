MeteoWeb

I 39 motori Raptor di Starship e Super Heavy (33 su Super Heavy e 6 su Starship) sono ora in fase di raffreddamento in preparazione per il decollo.

Il portavoce di SpaceX Dan Hout non segnala problemi tecnici per il lancio di oggi. SpaceX sta lavorando per liberare l’area di lancio al largo del Golfo del Messico, ma si prevede che sarà libera al momento del lancio. Il meteo è favorevole addirittura al 100%.

