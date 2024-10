Meloni: l’Ue deve rivedere la decisione sul divieto di auto a benzina e diesel dal 2035

MeteoWeb

Sulla questione del divieto europeo alle auto a benzina e diesel previsto per il 2035, il premier Giorgia Meloni ha affermato che “si deve avere il coraggio di riaprire la partita e perseguire la strada della neutralità ecologica, sostenendo filiere come quella dei biocarburanti, in cui l’Italia e l’Europa possono giocare un ruolo da protagonista“.

Le dichiarazioni sono state rilasciate durante le comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, dove il tema sarà al centro del dibattito.

