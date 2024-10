Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Abbiategrasso si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la giornata, si osserverà una certa stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,6°C e +11,3°C, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina inizierà con nubi sparse, raggiungendo un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i +16°C intorno alle 11:00 e i +17,1°C alle 13:00. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 57% e il 71%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 4,4 km/h e i 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto nonostante la copertura nuvolosa.

La sera porterà con sé temperature in lieve calo, scendendo a circa +14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. La brezza leggera continuerà a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso indicano una giornata di Domenica all’insegna della stabilità, con un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e della tranquillità troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 7.8 ENE max 13.4 Grecale 86 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 6.7 ENE max 13.7 Grecale 87 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° Assenti 4.7 ENE max 9 Grecale 81 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 5.2 E max 6.5 Levante 71 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° Assenti 5 ESE max 4.3 Scirocco 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° Assenti 5.4 SSE max 4.4 Scirocco 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 3.6 SSO max 5.3 Libeccio 71 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 1.5 OSO max 2.5 Libeccio 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:49

