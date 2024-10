Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Abbiategrasso di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una variabilità di condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14°C e 17°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 14,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del giorno. Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, toccando i 16,5°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nubi sarà costante e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80-91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si registrerà una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,9°C alle ore 14:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole. Anche in questa fase, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. La notte successiva si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della stabilità atmosferica e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 18°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.5° perc. +14.4° Assenti 1.8 O max 3.2 Ponente 91 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 2.3 ENE max 3 Grecale 89 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 4.5 ENE max 6.5 Grecale 87 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 4.4 NE max 5.7 Grecale 83 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 3.1 SSE max 3.5 Scirocco 80 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.6 SSO max 5.1 Libeccio 76 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 3.9 SSO max 4.9 Libeccio 87 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 0.8 O max 2.2 Ponente 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:35

