Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le condizioni meteo di Abbiategrasso per Mercoledì 30 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano un vento debole, con velocità che varieranno tra i 2 e i 4 km/h, e un’umidità che si manterrà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. La mattina inizierà con temperature fresche, ma già a partire dalle 08:00 si assisterà a un incremento, con valori che toccheranno i 17°C. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 20°C nel pomeriggio. La presenza di un cielo completamente sereno garantirà un’ottima visibilità e un clima piacevole, con un’umidità che tenderà a diminuire nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre il vento rimarrà debole e prevalentemente orientato da sud-est. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente fino a circa 16°C. Anche in queste ore, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero calo termico, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Abbiategrasso

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 3.3 ONO max 3.8 Maestrale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.3 NO max 4.6 Maestrale 85 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 4 O max 4.7 Ponente 84 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.5 ONO max 3.2 Maestrale 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 0.5 SE max 1.8 Scirocco 58 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.3 S max 3.6 Ostro 67 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 1.5 NE max 1.8 Grecale 75 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 1.9 NNE max 2.3 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:10

