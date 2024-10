Meteo Acerra, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Acerra si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Durante la notte, i valori termici si manterranno intorno ai 17°C, mentre al mattino si assisterà a un incremento, con punte che raggiungeranno i 22°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 13,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali. L’umidità rimarrà su livelli accettabili, attorno al 60%, garantendo una sensazione di benessere.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 16%, e il vento si farà più presente, raggiungendo i 11,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno tra i 10 km/h e i 13 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi attorno al 50%.

Infine, nella sera, le temperature caleranno fino a 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, garantendo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17° perc. +16.8° prob. 40 % 2.7 SE max 3.8 Scirocco 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° prob. 23 % 2.7 ESE max 3.8 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 22 % 2.6 E max 4 Levante 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° prob. 25 % 4.4 OSO max 7.4 Libeccio 60 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21.6° prob. 7 % 11.5 OSO max 12.9 Libeccio 49 % 1014 hPa 15 poche nuvole +21.3° perc. +20.8° Assenti 12.7 OSO max 12.9 Libeccio 50 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 5.8 OSO max 8.1 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.5 O max 3.5 Ponente 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:31

