Meteo Acerra, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Acerra indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata e venti moderati provenienti da sud-ovest. Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti, continuando a prevedere piogge leggere e moderate. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 19°C e i 19,7°C.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature potrebbero scendere leggermente, raggiungendo i 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. La probabilità di pioggia, sebbene diminuita, rimarrà presente.

Con l’arrivo della sera, il maltempo continuerà a influenzare la situazione meteorologica. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C, con cieli nuvolosi e assenza di precipitazioni significative. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domenica si prevede un lieve aumento delle temperature, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Lunedì e martedì potrebbero portare condizioni più stabili, con possibilità di schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Acerra

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 1.67 mm 7.3 SSO max 12.8 Libeccio 87 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 3.63 mm 4.3 NO max 7.5 Maestrale 92 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.19 mm 1.9 NNE max 3.3 Grecale 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.49 mm 4.6 N max 9.3 Tramontana 84 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 3.26 mm 9.3 S max 16 Ostro 86 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 84 % 2.7 NO max 3.1 Maestrale 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 80 % 3.8 NNE max 4.9 Grecale 85 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 13 % 4.5 NE max 5.2 Grecale 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

