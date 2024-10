Meteo Acerra, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Acerra si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100% e temperature che raggiungeranno i 24°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e una temperatura di 19,8°C, che scenderà leggermente fino a 19,1°C alle prime luci dell’alba. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, creando una sensazione di calore percepita di qualche grado superiore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,1°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud-ovest, con intensità che varierà tra i 2,6 km/h e i 5,3 km/h. L’umidità, purtroppo, non darà tregua, mantenendosi sopra il 57%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà tra il 96% e il 99%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. Le probabilità di precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno il 5%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. La velocità del vento sarà molto debole, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra indicano un fine settimana all’insegna della stabilità climatica, con temperature miti e cielo nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con un possibile miglioramento del tempo a partire da lunedì, quando le nuvole potrebbero dare spazio a schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono un’immediata inversione di tendenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.8° perc. +20° Assenti 2.3 N max 2.8 Tramontana 80 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 1.2 ENE max 1.6 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° Assenti 2.6 NE max 3.2 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 1.1 E max 2.9 Levante 65 % 1023 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 5.3 OSO max 4.3 Libeccio 57 % 1022 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 2 % 7.8 OSO max 5.9 Libeccio 60 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 5 % 4.1 OSO max 5.4 Libeccio 70 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 1.2 O max 3.7 Ponente 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

