Meteo Aci Catena, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena indicano un giovedì caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,1°C e i 27,4°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 44,3 km/h. La giornata si concluderà con cieli coperti e la probabilità di pioggia leggera.

Nella notte, le condizioni saranno favorevoli con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 3%. La brezza vivace proveniente da Ovest-Sud Ovest garantirà un clima piacevole, con umidità attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24,6°C entro le ore 08:00. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo le condizioni di comfort. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che toccherà i 26,5°C. Le precipitazioni, seppur leggere, inizieranno a manifestarsi con una probabilità che aumenterà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento significativo della nuvolosità, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature si manterranno attorno ai 26,9°C, ma la sensazione di caldo percepita sarà superiore, raggiungendo i 28,1°C. Le raffiche di vento potranno toccare i 44,3 km/h, rendendo il clima fresco e ventilato. La probabilità di pioggia sarà molto alta, con valori che sfioreranno il 99%.

La sera porterà cieli coperti e temperature in lieve diminuzione, con valori che si attesteranno intorno ai 24,4°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 41%. La brezza si farà più leggera, ma il clima rimarrà umido, con un’umidità che si aggirerà intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena di giovedì 3 ottobre evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio caratterizzato da piogge leggere e un aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° prob. 10 % 14.5 OSO max 23 Libeccio 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° prob. 4 % 11.4 OSO max 16.9 Libeccio 73 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° prob. 10 % 11.6 SO max 16.7 Libeccio 66 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.13 mm 12.4 SSO max 22.1 Libeccio 58 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +27° perc. +28.4° 0.26 mm 28.6 S max 42.5 Ostro 64 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.8° perc. +26.2° prob. 25 % 25.3 S max 37.8 Ostro 66 % 1007 hPa 19 cielo coperto +24.4° perc. +24.8° prob. 4 % 13 SSO max 22.2 Libeccio 74 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +24.5° perc. +24.8° 0.17 mm 10.9 SO max 16.9 Libeccio 71 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.