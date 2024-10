Meteo Aci Catena, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Aci Catena si prepara a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La mattina porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,4°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100% nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,7°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 10,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-est. La sera si presenterà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, mantenendo temperature intorno ai 21°C.

Durante la notte successiva, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a mantenersi alta. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di caldo umido. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre con un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste previsioni del tempo un motivo per godere di passeggiate all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, vista la possibilità di nuvole persistenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 5 OSO max 5.9 Libeccio 68 % 1020 hPa 5 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 5 O max 7 Ponente 64 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 2.9 S max 5.3 Ostro 54 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25° perc. +25° Assenti 9.1 SE max 8.1 Scirocco 54 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 10.5 SE max 10.9 Scirocco 60 % 1019 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.5 ESE max 9.6 Scirocco 74 % 1020 hPa 20 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 1.1 NNE max 5.3 Grecale 76 % 1020 hPa 23 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.3 NO max 8.5 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:16

