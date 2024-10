Meteo Aci Catena, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Aci Catena si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +21°C, mentre i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +17,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo di godere di un cielo limpido. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest, con velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, ma senza alcuna probabilità di precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, tra il 2% e il 5%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 9,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 59%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e piacevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 5%. L’umidità si manterrà tra il 60% e il 66%, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, che aumenterà fino a raggiungere il 63%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +17°C. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli, con cieli sereni al mattino e nel pomeriggio, e un aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera instabilità che potrebbe manifestarsi nel fine settimana. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di possibili variazioni nel meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 6.4 O max 5.9 Ponente 80 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.9 ONO max 4.4 Maestrale 76 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 4.1 SSO max 4.9 Libeccio 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 8.1 SSE max 7.7 Scirocco 60 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.8 SE max 8.2 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.6 ESE max 8.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.8 OSO max 5.2 Libeccio 74 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 5.9 O max 6.5 Ponente 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:58

