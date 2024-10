Meteo Aci Catena, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia sarà contenuta. Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che accompagneranno la giornata fino al primo pomeriggio.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 23°C e i 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando intorno al 65-73%. Le piogge continueranno a manifestarsi fino a metà pomeriggio, quando si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22-24°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, e il vento si presenterà più leggero, con intensità che non supererà i 12 km/h. La serata porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 19°C.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e una temperatura percepita che si attesterà intorno ai 19°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 58-62%, mentre il vento continuerà a mantenere una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature più miti, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.2° perc. +24.5° prob. 18 % 9.5 SO max 15.1 Libeccio 70 % 1008 hPa 4 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° prob. 26 % 5.4 ONO max 11.6 Maestrale 73 % 1008 hPa 7 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° prob. 24 % 9.2 NNE max 15 Grecale 68 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +24.3° perc. +24.4° 0.38 mm 10.6 NE max 18.9 Grecale 61 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +24.6° perc. +24.6° 0.15 mm 13.9 NE max 22 Grecale 56 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° prob. 22 % 12.4 NE max 18.4 Grecale 58 % 1010 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 9.1 NNO max 13.6 Maestrale 62 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 6.6 ONO max 10.5 Maestrale 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.