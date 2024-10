Meteo Acireale, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C e un’umidità piuttosto alta, attorno al 74%. La brezza leggera proveniente da sud ovest accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità, sebbene rimanga elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, permettendo al sole di riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature toccheranno il picco di 21,1°C, rendendo questo periodo della giornata particolarmente piacevole. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare leggermente, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo la temperatura percepita confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale indicano una giornata di Domenica all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e un cielo che varierà da coperto a sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 5.5 OSO max 7 Libeccio 74 % 1023 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 7.1 O max 7.4 Ponente 73 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 6.2 OSO max 9.2 Libeccio 68 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 9.9 SSE max 10.7 Scirocco 60 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 11.7 SSE max 11.7 Scirocco 65 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.6° perc. +19.5° Assenti 9.3 SE max 10.9 Scirocco 72 % 1024 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 5.7 S max 8.5 Ostro 72 % 1025 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 3.7 S max 6.1 Ostro 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

