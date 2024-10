Meteo Acireale, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 27°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 7 e i 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria piuttosto gradevole nonostante la presenza delle nuvole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 28°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a spirare da sud-ovest, con intensità che non supererà i 15 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, portandosi fino al 51%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità rimarrà costante, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che, a partire da Venerdì, ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, per ora, gli amanti del clima caldo e umido troveranno soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 5.6 O max 7.4 Ponente 67 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 5.8 O max 7.3 Ponente 54 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.3° perc. +24° Assenti 8.4 SO max 13.9 Libeccio 46 % 1010 hPa 10 cielo coperto +27.3° perc. +27.3° Assenti 10.8 SO max 17.9 Libeccio 44 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28° perc. +28.2° Assenti 7.6 SO max 14.4 Libeccio 47 % 1008 hPa 16 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 6.6 NNO max 15.3 Maestrale 59 % 1008 hPa 19 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 5.4 ONO max 8.8 Maestrale 67 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 6.9 ONO max 10.8 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

