Meteo Acireale, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 23,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 48% e il 71%.

Durante la notte, Acireale si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da Nord Ovest, con una velocità di circa 4,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 10,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che arriverà al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 71%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acireale indicano un inizio settimana con condizioni prevalentemente serene, seguite da un incremento della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° Assenti 4.8 NNO max 5.6 Maestrale 58 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 3.2 NO max 4.3 Maestrale 55 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 2.2 SO max 4 Libeccio 50 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 7.5 SE max 6.6 Scirocco 49 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 12.2 SE max 11 Scirocco 52 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 9.2 SE max 10.6 Scirocco 61 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.1 SE max 7.6 Scirocco 67 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 3.2 SE max 5.8 Scirocco 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.