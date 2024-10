Meteo Acireale, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Acireale si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto umido e piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1.94mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente, con cielo coperto e temperature che varieranno tra 19,8°C e 22,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,1km/h e 11,8km/h, proveniente principalmente da sud-sud est. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma rimarrà presente, con valori che si attesteranno attorno all’8-9%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un passaggio da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,4°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, e le probabilità di pioggia scenderanno al di sotto del 15%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio più sereno, sebbene le nubi rimarranno visibili.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si aggireranno attorno ai 19,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà molto leggera, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Mercoledì e Giovedì potrebbero portare cieli sereni e temperature più elevate, rendendo il clima più piacevole per le attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Martedì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.58 mm 6.1 SSE max 10.5 Scirocco 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 70 % 9.2 ENE max 13.8 Grecale 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° Assenti 8.3 E max 13 Levante 84 % 1026 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 8 % 10.7 SSE max 13.1 Scirocco 75 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 11 % 12.4 SSE max 12 Scirocco 73 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.14 mm 7.7 SSE max 8.8 Scirocco 80 % 1027 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 1.9 NE max 5.1 Grecale 82 % 1027 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 2.8 ENE max 5.8 Grecale 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:09

