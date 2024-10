Meteo Acireale, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Acireale si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il passaggio a nubi sparse nella mattina e un incremento della temperatura.

Nel dettaglio, la mattina di Martedì 8 Ottobre inizierà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 21,1°C a 24,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,5 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore benessere. A partire dalle ore 13:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature stabili attorno ai 24,1°C e una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Nel pomeriggio, si prevede un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h. L’umidità, pur aumentando, rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Le condizioni di vento rimarranno costanti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più favorevoli durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, la sera riporterà nuovamente un cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità di cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.9 S max 5.1 Ostro 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 5.8 SO max 7.1 Libeccio 70 % 1018 hPa 7 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 7.5 SSO max 10.5 Libeccio 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 12.6 S max 15.8 Ostro 56 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 16 SSE max 19.9 Scirocco 61 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 11.3 S max 17.9 Ostro 68 % 1016 hPa 19 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 10.2 SSO max 13.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 13.2 SO max 21.6 Libeccio 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.