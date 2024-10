Meteo Acri, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 14,2°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 100% e portando le temperature a un massimo di 21,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 14,6°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un cielo più coperto. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 21,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi elevata, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che si attesteranno attorno al 37%. La velocità del vento sarà molto leggera, contribuendo a un clima piuttosto statico.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. L’umidità raggiungerà il 90%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca. Anche in questo frangente, la velocità del vento rimarrà bassa, con una leggera bava che non supererà i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 5.3 S max 5.2 Ostro 84 % 1028 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 5.2 S max 5 Ostro 85 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 4.5 S max 4.5 Ostro 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 4 NO max 3.8 Maestrale 64 % 1027 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 5.1 NNO max 5.4 Maestrale 57 % 1026 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 37 % 3.1 NNE max 5 Grecale 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 33 % 1.4 SSO max 3.1 Libeccio 90 % 1027 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 4.2 S max 4.1 Ostro 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.