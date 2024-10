Meteo Acri, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Giovedì 3 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C durante la notte. Man mano che la mattina avanza, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere che accompagneranno il calo delle temperature fino a 19,5°C in serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% durante le ore serali, mentre le precipitazioni si intensificheranno.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, permettendo una buona visibilità. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 21,4°C alle 7:00 e raggiungeranno i 27,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 6% al 60%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a cielo coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 23°C alle 15:00. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 18%. L’intensità del vento rimarrà moderata, ma le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Le raffiche di vento potranno superare i 31 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri di Giovedì 3 Ottobre indicano un inizio di giornata piacevole e soleggiato, seguito da un cambiamento significativo con l’arrivo di nubi e piogge nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo di prepararsi a condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.8° perc. +15.3° Assenti 11.4 SSO max 17.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 10.9 SSO max 14.3 Libeccio 76 % 1010 hPa 6 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 8.9 SSO max 14.2 Libeccio 62 % 1010 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +24.6° Assenti 10.2 OSO max 20.8 Libeccio 30 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +26.4° Assenti 15 OSO max 29.1 Libeccio 23 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23° perc. +22.6° 0.21 mm 8.7 SO max 15.3 Libeccio 46 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.63 mm 9.6 S max 16.6 Ostro 67 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.36 mm 13.9 SO max 31.3 Libeccio 76 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.