Meteo Acri, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano un Venerdì 25 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20°C. Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, ma le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20,7°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C.

Durante la notte, Acri vivrà un clima fresco e umido, con temperature che varieranno da 14,4°C a 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 18,3°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà il picco di 20,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un massimo di 20,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un clima più secco e ventilato. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 30%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67% verso le 15:00.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno fino a 13°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 4%. La velocità del vento sarà molto leggera, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto la situazione potrebbe evolvere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 4.7 SSE max 4.6 Scirocco 75 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 3.7 SE max 3.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 6 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° Assenti 3.1 SSE max 3.1 Scirocco 72 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 6.3 N max 4.4 Tramontana 60 % 1024 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° prob. 8 % 7.3 N max 5 Tramontana 57 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 31 % 7.6 NNE max 7.4 Grecale 67 % 1022 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 23 % 2.3 E max 4.1 Levante 90 % 1023 hPa 21 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 3.1 SE max 3.5 Scirocco 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.