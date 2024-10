Meteo Adrano, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,4°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e sud-orientali, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 59%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,9°C entro le 08:00 e i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 30% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 15:00. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi attorno ai 22,9°C alle 15:00 e scendendo ulteriormente fino a 18,1°C alle 17:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente sud-orientale.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C alle 21:00. La pressione atmosferica salirà leggermente a 1020 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%. Le condizioni di poche nuvole e nubi sparse caratterizzeranno le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il clima rimanga favorevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per essere pronti ad affrontare eventuali variazioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 7.7 N max 9.9 Tramontana 69 % 1016 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 6.2 N max 7.9 Tramontana 67 % 1016 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3 N max 4.2 Tramontana 50 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 6.2 S max 5.4 Ostro 33 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.7° Assenti 5.9 SSO max 9.3 Libeccio 30 % 1016 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 7.2 SE max 11.6 Scirocco 50 % 1017 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 2 SO max 4 Libeccio 69 % 1019 hPa 22 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.1 NNO max 5 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:23

