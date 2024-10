Meteo Afragola, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Afragola si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera con nubi sparse e cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,1°C intorno a mezzogiorno.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h.

La mattina si presenterà con cieli sereni, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 39%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest contribuirà a rendere la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 20,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%, e la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo il pomeriggio asciutto.

La sera si presenterà con cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che raggiungeranno il 78%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un inizio soleggiato e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata complessivamente piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, pertanto è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.4 ONO max 3.3 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 0.8 SO max 2.2 Libeccio 73 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.4 SSO max 5.1 Libeccio 73 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 8.6 OSO max 11.1 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.4° Assenti 12.9 OSO max 13.6 Libeccio 39 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 11.3 O max 11.5 Ponente 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 6.7 ONO max 7.9 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 3.6 NNO max 4.8 Maestrale 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:20

