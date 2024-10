Meteo Afragola, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Afragola si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 50% e il 73%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità, in questa fase della giornata, si manterrà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23,6°C. Le previsioni del tempo indicano che l’umidità rimarrà alta, intorno al 50%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata asciutta nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola indicano una giornata caratterizzata da nuvole e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del bel tempo potrebbero trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre per chi preferisce il clima nuvoloso, Martedì offrirà un’ottima occasione per godere di un’atmosfera più fresca e riparata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 4 NNE max 4.8 Grecale 67 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.6 ENE max 5.5 Grecale 72 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.2 NE max 6 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 0.5 N max 3.1 Tramontana 55 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° Assenti 5.4 ONO max 5.8 Maestrale 50 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 10 O max 11.2 Ponente 59 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 4.5 NO max 5.3 Maestrale 64 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 2.9 N max 3.5 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

