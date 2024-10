Meteo Agrigento, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,6°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%. La velocità del vento sarà di circa 9,8 km/h da Nord-Nord Est, rendendo la notte piuttosto tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si prevede un cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 10:00. L’umidità scenderà al 42%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 8 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di circa 22°C. L’umidità aumenterà fino al 54%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una buona occasione per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della nuvolosità, ma senza particolari variazioni climatiche. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. Il vento sarà debole, rendendo la serata tranquilla e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità. Domenica e Lunedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 9.1 NNE max 10 Grecale 73 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 7.7 NNE max 7.5 Grecale 76 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 7.5 NE max 8.7 Grecale 62 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 8 S max 7.3 Ostro 42 % 1017 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 10.6 SO max 8.6 Libeccio 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 6.8 OSO max 7.2 Libeccio 57 % 1017 hPa 19 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 1.5 NO max 2.7 Maestrale 62 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.9 E max 5.3 Levante 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.