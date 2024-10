Meteo Agrigento, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. I dati meteorologici suggeriscono un inizio di giornata con precipitazioni significative, che si protrarranno anche nel pomeriggio, per poi attenuarsi nella serata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una media che oscillerà tra i 17°C e i 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, Agrigento si troverà sotto l’influenza di piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La velocità del vento varierà tra i 19,6 km/h e i 34 km/h, proveniente principalmente da sud-est. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che raggiungeranno i 3,63 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con forti piogge che si registreranno fino alle ore 8:00. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, ma comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 51,5 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 7 mm entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, che diventeranno più leggere, ma non assenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%. Le raffiche di vento si manterranno attorno ai 30 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di schiarite temporanee, anche se le piogge leggere continueranno a manifestarsi. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà elevata. La pressione atmosferica inizierà a risalire, portando a una leggera stabilizzazione delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento progressivo delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione atmosferica potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.3° perc. +19.5° 1.79 mm 21.6 SE max 35.7 Scirocco 84 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 3 mm 34.7 SE max 50 Scirocco 87 % 1011 hPa 7 forte pioggia +17.8° perc. +18.1° 6.61 mm 9.5 SO max 17.2 Libeccio 92 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.44 mm 3.4 ESE max 7.3 Scirocco 79 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.23 mm 20.8 O max 21.8 Ponente 74 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +18.4° perc. +18.4° 1.01 mm 24.8 ONO max 32.9 Maestrale 79 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.59 mm 19.2 ONO max 22.6 Maestrale 84 % 1012 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 49 % 15.7 ONO max 18.3 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.