Meteo Agropoli, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, dove si registreranno temperature in lieve aumento, fino a raggiungere i 24,6°C entro le 08:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,2°C alle 17:00. La sera non porterà cambiamenti sostanziali, mantenendo le temperature intorno ai 21,9°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 20,5°C. La mattina inizierà con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a poche nuvole, ma già dalle 13:00 il cielo tornerà a essere coperto. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con un’umidità che si aggirerà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 22,2°C alle 18:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente est. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni significative, mantenendo un’assenza di pioggia durante l’intera giornata.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti sostanziali. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

