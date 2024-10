Meteo Agropoli, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Agropoli si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una predominanza di nuvolosità e piogge leggere, specialmente nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 18,9°C della notte e i 23,8°C della mattina, con un graduale abbassamento nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra i 1,4 km/h e i 9 km/h, con direzioni variabili, prevalentemente da ovest e nord-est.

Durante la notte, Agropoli presenterà un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’83%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’assenza di pioggia prevista.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 62%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 20,1°C alle 07:00 e i 23,8°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,9°C a 20,5°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che varieranno da 0,15 mm a 0,39 mm. L’umidità salirà fino all’81%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La velocità del vento sarà debole, con direzioni prevalentemente orientate verso est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un atteso ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, è consigliabile prepararsi a un clima umido e piovoso, con la possibilità di portare un ombrello e indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche variabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 5 % 3.2 SE max 5.8 Scirocco 83 % 1027 hPa 3 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 6.6 NE max 7.2 Grecale 86 % 1026 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 7.2 ENE max 7.7 Grecale 83 % 1027 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +23.1° prob. 4 % 1.4 S max 3.7 Ostro 67 % 1027 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 8 % 7.7 OSO max 3.9 Libeccio 64 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.17 mm 1.5 N max 2.6 Tramontana 75 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.33 mm 4.1 ENE max 4 Grecale 87 % 1026 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 3.7 ENE max 3.6 Grecale 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:04

