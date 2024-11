Meteo Agropoli, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +15,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa. Non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +22,7°C alle 11:00, con una temperatura percepita di +22,1°C. Il vento si farà più leggero, con una velocità di 7,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. L’umidità scenderà al 42%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura che scenderà a +18,2°C alle 16:00. La temperatura percepita sarà di +17,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,3 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 61% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con una temperatura che scenderà a +15,6°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di +14,8°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 63%. La pressione atmosferica rimarrà a 1023 hPa e non si prevederanno precipitazioni.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +15,5°C. La temperatura percepita sarà di +14,7°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà a essere coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 20,8°C. La velocità del vento aumenterà a 8,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 48%. L’umidità si attesterà attorno al 47% e la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nublado con una temperatura che scenderà a 19,9°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 19,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 64% e la pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa.

Nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con una temperatura che scenderà a 15,5°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 14,9°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 69%. La pressione atmosferica rimarrà a 1022 hPa e non si prevederanno precipitazioni.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +15°C. La temperatura percepita sarà di +14,2°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà fino a +21,8°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +21,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. L’umidità scenderà al 44%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a 19,8°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 19,4°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con una temperatura che scenderà a 15,8°C alle 20:00. La temperatura percepita sarà di 15,3°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 72%. La pressione atmosferica rimarrà a 1023 hPa e non si prevederanno precipitazioni.

Conclusioni

Il fine settimana si preannuncia con condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperate, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento dell’umidità, soprattutto nelle ore serali.

