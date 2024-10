Meteo Alcamo, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,6°C e i 21,7°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da sud, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 9,8 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, con un cielo coperto e un’umidità che raggiungerà il 78%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,5 km/h.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,6°C intorno alle 09:00. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 64%. I venti continueranno a soffiare da sud con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,7°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 20°C fino alle 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%. I venti diventeranno più deboli, con velocità che scenderanno fino a 1,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a essere coperto e l’umidità risalirà fino al 70%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 7,1 km/h e i 9,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica non evidenzierà precipitazioni, rendendo il clima piuttosto stabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 6.9 S max 7.7 Ostro 78 % 1022 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 7.4 S max 8.1 Ostro 80 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 7.2 SSE max 9.6 Scirocco 77 % 1022 hPa 10 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 8.9 S max 12.7 Ostro 58 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.1° Assenti 7 S max 12.3 Ostro 46 % 1020 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 0.8 N max 6.9 Tramontana 67 % 1021 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 7.1 S max 8 Ostro 66 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 9.6 S max 12.2 Ostro 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.