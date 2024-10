Meteo Alessandria, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Alessandria giovedì 17 ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che interesseranno la città durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature stabili intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord e nord-est. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90%, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,5°C. La brezza leggera, con velocità di circa 1,8 km/h, non apporterà significativi cambiamenti alle condizioni meteo. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un valore che raggiungerà il 57%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi a partire dalle 07:00. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 15,5°C e i 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che si attesteranno intorno al 62%. Le precipitazioni, seppur leggere, si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0,19 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, e le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno raggiungere i 0,21 mm. Le temperature toccheranno un massimo di 16,8°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 96%, e la probabilità di pioggia si manterrà attorno al 69%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 16°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,27 mm. La brezza leggera persisterà, ma con una diminuzione della velocità, che scenderà a circa 3,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, superando il 98%.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 19 % 1.3 ONO max 5.2 Maestrale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 30 % 1.4 N max 5.9 Tramontana 97 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +15.5° perc. +15.7° 0.15 mm 1.4 N max 6.4 Tramontana 97 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.14 mm 1.8 NNO max 5.5 Maestrale 96 % 1020 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 40 % 3 NNE max 5.5 Grecale 92 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.21 mm 4.3 NNE max 9.3 Grecale 96 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.18 mm 4 NE max 10 Grecale 98 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.92 mm 1.9 ESE max 10.2 Scirocco 99 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:32

