Meteo Alessandria, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un pomeriggio soleggiato e caldo, con punte di 17°C. La sera si presenterà fresca, ma comunque con cieli sereni.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 34% al 54%. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 94% e il 97%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 15°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, dando spazio a un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 17°C, con una sensazione di caldo leggermente superiore grazie a un’intensità del vento che si manterrà bassa. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo il clima gradevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 11°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Questo trend continuerà anche nei giorni successivi, con possibilità di un clima stabile e piacevole, ideale per godere delle attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi favorevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +9.6° Assenti 4.5 N max 6.9 Tramontana 96 % 1014 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.8 NNE max 4.1 Grecale 94 % 1014 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° Assenti 1.7 NNO max 2.6 Maestrale 89 % 1015 hPa 10 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 5 ENE max 5.9 Grecale 73 % 1015 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.3° prob. 2 % 5.8 NE max 5.7 Grecale 56 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° prob. 2 % 4.4 NE max 5.4 Grecale 62 % 1013 hPa 19 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 4.7 ESE max 5 Scirocco 74 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10.9° Assenti 3.7 SE max 4 Scirocco 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.