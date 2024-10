Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C e una leggera brezza proveniente da sud-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 84%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per gran parte della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, con un’intensificazione delle stesse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La pioggia sarà accompagnata da un vento debole, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’82%. Si prevedono accumuli di pioggia che potrebbero superare i 2 mm nel corso delle ore.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le piogge, sebbene persistenti, tenderanno a diventare più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. L’umidità raggiungerà il 89%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che il tempo rimarrà variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un’alta probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 18 % 7.1 SE max 8 Scirocco 82 % 1025 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 33 % 5.9 ENE max 5.8 Grecale 81 % 1024 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.7 mm 6.8 E max 9.4 Levante 82 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.12 mm 9.2 SE max 15.6 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 43 % 8.5 E max 10.5 Levante 80 % 1023 hPa 16 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 1.32 mm 4.9 ENE max 5.1 Grecale 82 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.54 mm 4.8 ESE max 5.4 Scirocco 87 % 1023 hPa 22 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.39 mm 6.7 ESE max 7.4 Scirocco 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:29

