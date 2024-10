Meteo Alghero, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,2°C e 24,2°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 1%, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. La brezza leggera, con velocità di circa 6 km/h, garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 2,2 km/h e 5,3 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre più nuvoloso, con una copertura che arriverà fino all’85%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 24,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 23,2°C alle 16:00. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità varierà tra il 52% e il 63%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto al 19:00 e 20:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C, mentre l’umidità rimarrà alta, raggiungendo il 65%. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche schiarita e temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 5.8 ENE max 6.3 Grecale 69 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 67 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 3 ESE max 3.4 Scirocco 62 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 5.3 ONO max 5.5 Maestrale 53 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 4.8 ONO max 5.1 Maestrale 52 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 6 N max 6.6 Tramontana 60 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 8.6 NE max 9 Grecale 65 % 1018 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 9 NE max 9.1 Grecale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.